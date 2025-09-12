俳優の片岡鶴太郎さん（70）が2025年9月8日、自身のインスタグラムを更新。デニムをおしゃれに着こなす姿を披露した。「カッコ良すぎます」の声片岡さんは、「デニムオンデニム」とコメントし、デニムジャケットとデニムパンツを合わせたコーデやキャップをかぶったアップショットなど6枚の写真を投稿。コーディネートに使われている各アイテムについて、「The golden state（ザ・ゴールデンステイト）デニムシャツ」「LEVI'S（リ