好感度の高いコンサバファッションに再び注目が集まる昨今。キャリアウーマンをターゲットに、都会派エレガンスを追求する「M-PREMIER」、シンプルモードな「BLENHEIM」、大人の上質な装いを発信する「AVENIRETOILE」の3ブランドを展開する【m-i-d】なら、理想のキレイめスタイルが手に入るかもしれません。プレスの山口えりかさんに、この秋注目のキレイめスタイリングについて聞きました。 「AVENIRETOILE」