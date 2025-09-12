14日に井上尚弥VSアフマダリエフボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が12日、名古屋市内で会見を行った。14日に同市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。日本のボクシング界ではリング事故が続いていることを問われた井上は「明後日試合を控えた今発言することはできない」と語るにとどめた。井上は「この件に関して自分自