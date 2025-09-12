ハウステンボスの2025年秋のグルメイベント「テイストオブ九州」にて、1日8組限定の特別な企画「至極のアペリティフサンセットクルーズ」が開催されます。ホテルヨーロッパのシェフが手掛ける特製オードブルとソムリエ厳選のワインを、美しいサンセットと共に船上で楽しめる、贅沢なクルーズ体験です。 ハウステンボス／テイストオブ九州「至極のアペリティフサンセットクルーズ」 料金：10,000円／1名（アペリテ