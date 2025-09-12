はじめしゃちょー はじめしゃちょーが12日、都内で行われた「PSA×スニダン パートナーシップ締結 発表会」に出席した。先日、一般女性との結婚を発表したはじめしゃちょー。以降初の公の場で、記者の「幸せですか？」の質問に「幸せです！」と薬指の指輪を見せ「結婚報告会みたい」とニッコリした。フリマアプリ「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」を運営する株式会社 SODA と、世界最大のトレーディングカード鑑定