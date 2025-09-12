Appleは2025年9月10日にノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」を発表しました。このAirPods Pro 3には会話内容をリアルタイムで翻訳してくれる「ライブ翻訳」という機能が備わっているのですが、地域によっては制限が課されています。AirPods Pro 3は究極のオーディオ体験をもたらします - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/09/airpods-pro-3-introduce-the-ultimate-audio-exp