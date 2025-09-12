Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が12日、都内で開催された「青森県・長野県合同グリーンアップル大使任命式」に、青森県知事の宮下宗一郎氏、長野県知事の阿部守一氏と共に出席。りんごアレルギーを持つ大森が、グリーンアップル大使に任命された驚きを口にした。【写真】ゆるキャラと並び笑顔を見せる大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架このほどMrs. GREEN APPLEは、日本のりんご生産量上位を占める青森県と長野