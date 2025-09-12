¥â¥Ç¥ë¤Î²¡ÀÚ¤â¤¨¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»³¥¬¡¼¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÎÐ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤ÇÐÊ¤à²¡ÀÚ¤â¤¨¡Ê2Ëç¡Ë²¡ÀÚ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É½»æ¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ­»ö¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¡ØBE-PAL¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë10·î¹æ¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¡£¥ì¥®¥ó¥¹¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢ÎÐ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Î»³¥¬¡¼¥ë»Ñ