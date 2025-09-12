８月度のスカパー！サヨナラ賞が１２日、発表され、ヤクルト・村上宗隆内野手が初めて受賞した。受賞の対象となったのは８月１２日のＤｅＮＡ１７回戦（神宮）の９回無死一塁で放った５号サヨナラ２ラン。それまでに本塁打３本を含む６本のサヨナラ打を記録していたが、同賞の受賞は意外にも初めて。「オレも打っているのになあ」と笑わせつつ、「なかなか受賞できなかったので、こうして初めて受賞できてうれしいです。ありが