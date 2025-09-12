セ・パ１人ずつ、月間を通して最もインパクトのあるサヨナラ打を放った選手に贈られる８月度の「スカパー！サヨナラ賞」のパ・リーグ部門で、オリックス・頓宮裕真捕手が初受賞した。８月１日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）で、１―２の９回１死二、三塁から左越えに９号逆転３ラン。「１点差で負けていたので、まずは同点に追いつこうという気持ちで打席に入った。初球から行くことを考えていたので、いい結果につながって