◆米大リーグパドレス２―０ロッキーズ（１１日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスがロッキーズに完封勝ちし、地区首位ドジャースと２・５ゲーム差とした。ドジャースの地区優勝マジックは「１３」で変わらず。前カードでレッズに負け越して２連敗中だったが、先発バスケスが６回４安打無失点９奪三振と好投。その後３投手で完封リレーを成立させた。３回にアラエスの適時打、４回にメリルの１１号ソ