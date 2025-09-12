女優の志田彩良が１２日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。志田はインスタグラムに「家茂として過ごした日々に思いを馳せた時間でした」と、ＮＨＫドラマ「大奥」で演じた役柄にふれてコメント。涼しげなアップヘアにサングラスをかけ、ノースリーブのトップスに白のカーゴパンツを合わせたコーデ姿のショットを披露した。この投稿には多数のいいねが寄せられている。