◇ナ・リーグパドレス2―0ロッキーズ（2025年9月11日サンディエゴ）パドレスは11日（日本時間12日）、本拠でのロッキーズ戦で投手陣が零封リレーで踏ん張り勝利。ナ・リーグ西地区首位ドジャースとのゲーム差を2・5に縮めた。打線は3回2死二塁からアラエスの右前適時打で先制すると、4回にはメリルに11号ソロが飛び出し加点した。投げては先発・バスケスが6回4安打無失点と好投。後を継いだ救援陣もエストラダ、ミラー