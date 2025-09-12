トランプ大統領の熱狂的な支持者として知られる保守系の政治活動家チャーリー・カーク氏（31）が10日、アメリカ・ユタ州の大学で行われた政治イベントで何者かに銃撃され、死亡しました。つい4日前には参政党に招かれ、日本を訪れていましたが、どんな人物だったのでしょうか？【写真で見る】参政党 神谷宗幣代表が追悼のコメント銃撃で死亡 保守系・カーク氏とは異変に気づき、学生が振り向くと…雪崩を打つように、人々はそ