第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、１２日午前９時５９分頃から午前１０時１６分頃にかけて、沖縄県石垣市の尖閣諸島・南小島沖の領海に中国海警局の船４隻が相次いで侵入した。いずれも砲を搭載し、同日午前１１時４３分頃までに領海から退去した。同日正午現在、尖閣諸島・久場島沖の接続水域を航行している。海警船の領海侵入は８月５日以来。