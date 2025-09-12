ＹｏｕＴｕｂｅｒのはじめしゃちょー（３２）が１２日、東京・秋葉原で行われた「ＰＳＡ×スニダン」パートナーシップ締結発表会に出席。８月３０日に結婚を発表後、初の公の場で左手薬指に指輪を輝かせた。トレーディングカードを趣味としている、はじめしゃちょーは白のワイシャツに短パン、スニーカー姿で「ＰＳＡ申請第１号」と記されたタスキをかけて式典に登場。式典では「僕の大好きな貴重なちょっとした価値のあるカー