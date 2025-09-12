ÀöÂõÀÐ¤±¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¥»¥ê¥¢¤ÇÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÀÐ¤±¤ó¤ò´ÊÃ±¤ËÊ´Ëö¾õ¤Ëºï¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Î¾ÌÌ»ÅÍÍ¤ÇÀÐ¤±¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÆÌÜ¤ÈºÙÌÜ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¤½¤Î¤Þ¤Þ¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ÆÍ¥½¨¤Ç¤¹¤è¡ý¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§ÀÐ¤±¤ó¤ª¤í¤·²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§8¡ß11.5¡ß¹â¤µ3.9cmÈÎ