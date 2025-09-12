º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¿©ÉÊÍÑ¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¤â¤Î¤Ê¤é110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥¬¥é¥¹À½¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¾¯¤·¤ª¹â¤á¤Ç¤â¡¢»×¤ï¤º¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª²ÃÇ®Ä´Íý¤«¤éºî¤êÃÖ¤­¤ÎÊÝ´É¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë¤â½Ð¤»¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤è¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§ÀµÊý·ÁÊÝÂ¸ÍÆ´ï¡Ê¥¨¥¢ÊÛÉÕ¤­¡¢670mL¡Ë²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×