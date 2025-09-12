当日の飛行ルートも公表航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」が、2025年9月13日（土）の東京2025世界陸上競技選手権大会に合わせて、東京上空を飛行します。【画像】これが「ブルーインパルス」東京上空の飛行ルートです「ブルーインパルス」の都内での展示飛行は、2021年の東京オリンピック・パラリンピック以来4年ぶりです。飛行するのは、開幕日である9月13日（土）の昼、12時25分ごろから12時50分ごろ