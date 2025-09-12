日本航空（JAL）は、2025明治安田J1リーグの第29節「FC東京 vs 東京ヴェルディ」戦を「JAL Day」として、9月15日に味の素スタジアムで開催する。先着25,000名に「JAL×FC東京 オリジナルフライトタグ」をビジター側を除く各入場ゲートにて配布するほか、スタジアムに出展する「JAL特設PRブース」で、選手サイン入りグッズなどが当たる抽選会を実施する。