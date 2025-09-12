10月26日開催の金沢マラソン2025を前に、専用アプリを使って自分のペースで記録更新を目指すオンラインイベントが12日からスタートしました。今年で6回目を迎える「金沢マラソン2025オンライン」専用のアプリで自分が走った距離や時間を計測し、イベント期間中に目標距離の達成を目指します。事前に申し込みをしたランナー2006人が参加し、期間中にフルマラソンの距離や100キロを走り切ると抽選で来年の金沢マラソンの優先出場権な