ALL DIFFERENT株式会社およびラーニングイノベーション総合研究所®は、2025年5月20日～7月17日の期間で、管理職531名を対象に「管理職意識調査（理想のリーダー像編）」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 管理職の理想のリーダー像、新任・ベテランは「部下に寄り添い支えるリーダー」がトップ