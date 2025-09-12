京都府向日市の交差点で、車２台が正面衝突する事故があり、３人が救急搬送されているということです。１２日午前１１時ごろ、「普通自動車と軽自動車の正面衝突」と１１９番通報がありました。警察などによりますと、事故現場は京都府向日市の府道の一文橋交差点で、北に直進しようとしていた軽乗用車と、南向きで右折しようとしていた車が正面衝突したということです。消防によると、軽自動車に乗っていた高齢の女性３人（８０代