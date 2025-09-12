「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）横綱大の里（二所ノ関）が１２日、野見宿禰神社例祭で、昇進時恒例の横綱土俵入りを披露した。太刀持ちに高安、露払いに隆の勝を従え、雲竜型の土俵入りを披露。新たに自身のしこ名が入った、歴代横綱のしこ名が刻まれた石碑を感慨深げに見つめた。大の里は相撲教習所時代以来に同神社を訪れ「自分もいつかは、と思っていた。刻んでいる自分の名前を見て、横綱になったんだな、