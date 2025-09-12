アビスパ福岡は12日、神奈川大学サッカー部所属のMF前田快について、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）より「2025JFA・Jリーグ特別指定選手」に承認されたことをクラブ公式サイト上で発表した。2004年7月1日生まれの前田は、現在21歳。神奈川大学に在学中で、8日には福岡への2027シーズン加入内定が発表されていた。ボランチを主戦場とする前田は178cm/72?と決して大柄な体格ではないが、的確なポジショニングと相手に囲ま