毎年届く「ねんきん定期便」を、ただなんとなく保存していませんか？ 確かにねんきん定期便は、年金の加入記録や将来の見込み額など、大切な情報が詰まった通知です。しかし、保管し続けるのは手間であり、かさばるのも事実です。 そこでこの記事では、ねんきん定期便がどのような目的で届けられるのか、捨ててもよいのか、安全に処分するタイミングなどについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。 なぜ「ね