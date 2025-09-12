とんかつ専門店「松のや」は9月17日午後3時、「バジルタルタルチキンかつ定食」「紅生姜タルタルチキンかつ定食」を発売する。価格は各890円(税込)。〈バジルと紅生姜、2種の新タルタルソース〉今回、松のやの定番メニュー「チキンかつ」シリーズに、新たに2種のタルタルが加わる。バジルがふわっと香るバジルタルタルと、紅生姜のさっぱり食感を感じる紅生姜タルタル。いずれもご飯によく合う味わいだという。2種のタルタルは、そ