【AirPods Pro 3】 9月19日 発売予定 Amazonにて、Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」の予約受付が開始された。 9月10日の「Apple Event」にて発表された新型「AirPods Pro」。新しい音響アーキテクチャによってより低音が豊かになったほか、アクティブノイズキャンセリングも強化された。また、心拍数センサーを搭載し、ワークアウト時の心拍数や消費カロリ}