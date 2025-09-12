【モデルプレス＝2025/09/12】女優の木村文乃が9月11日、自身のInstagramを更新。品数豊富な手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】木村文乃「理想の食卓」と話題の手料理◆木村文乃、手作りの料理を公開木村は「最近の久々ごはんでした」とつづり、手作りの夕食を公開。豚ロースとチーズと大葉のミルフィーユとんかつや、ほうれん草とシラスのおひたしなど、5品が並んだ食卓を披露している。また、「チビうさごはん」として