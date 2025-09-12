メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市の住宅に放火したとして男3人が逮捕・送検された事件で、男らは保険金をだまし取る目的で、メンバーを入れ替えながら犯行を繰り返した可能性があることがわかりました。 稲葉一夫容疑者(67)と弟の寛容疑者(57)、深町優将容疑者(54)の3人は2022年、飛騨市神岡町の一夫容疑者が所有する住宅に火をつけて全焼させた疑いで、今月12日に送検されました。 警察は、3人の認否を