やや大人しくなりすぎたブランドを活気づけるため、エンツォはスーパーカー・シリーズを立ち上げる。その発端となったモデルが288GTOだった。それから40年を経て、『Octane』は「本物のレジェンド」を再検証することにした。【画像】いまなお傑出した存在であるフェラーリ初のスーパーカー、288GTO（写真14点）「1984年の発表以来、288GTOは特別な存在であり続けました。景気が冷え込んだときには、あのF40でさえ新車当時の価格を