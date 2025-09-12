11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！先週9/4で、東京ディズニーシーは開園24周年を迎えました。おめでとうございます！！SNSでたくさんのお祝いの言葉や写真、動画等が流れてきて、とてもほっこりした日でした。そんな