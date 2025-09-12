時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは東京都の70代の方からのお便り。娘に背中を押され、中学の同窓会で55年ぶりに再会したクラスメイトの居酒屋に、女友達を誘い行ってみることにしたそうで――。* * * * * * *最強メンバーで集まる日3月末の誕生日