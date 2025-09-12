ホストクラブに通って金に困った女性を狙い、高金利で現金を貸し付けた疑いで、警視庁は暴力団幹部を逮捕した。指定暴力団山口組系の幹部、石川健一容疑者は、女性に30万円を貸し付け、利息として本来受け取れる上限額から50万円も多い78万円を受け取った疑いが持たれている。女性は「ホストクラブで知り合った男性から紹介してもらった」などと話していて、石川容疑者は、ホストクラブで金に困った女性をターゲットにしていたとみ