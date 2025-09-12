¥¨¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾­·³¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¸½À­¤Î¹â¤µ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¹Í¾Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥¤¥ó¥¹»á¤¤¤ï¤¯¡ÖÀï¹ñ»þÂå¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Ì¿¤è¤ê²È¤Î¾­Íè¤ä¼Ò²ñÅªÎ©¾ì¤ò½Å¤ó¤¸¡¢»à¤ò¡ÈÀ¸¤Î´°À®·Á¡É¤ÈÂª¤¨¤ë»àÀ¸´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Àï¹ñÉð»Î¤ÎÀ¸¤­¤¶¤Þ¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥ó¥¹»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀï¹ñÉð²È¤Î»àÀ¸´Ñ ¤Ê¤¼ÀÚÊ¢¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·