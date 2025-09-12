天皇ご一家が長崎慰霊の旅に戦後80年にあたり、天皇皇后両陛下は長女の愛子さまを伴い被爆地・長崎を訪問するため、羽田空港を12日午前に出発された。愛子さまの長崎訪問は初めて。午前10時ごろ、両陛下と愛子さまは羽田空港から特別機で長崎へ向かわれた。午後には平和公園で「原爆落下中心地碑」に花を手向けた後、「長崎原爆資料館」で被ばく者などと懇談される。戦争の記憶や被爆体験を若い世代にその原爆資料館などで、被爆体