気象台は、午後0時40分に、大雨警報（浸水害）を舞鶴市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・舞鶴市に発表 12日12:40時点北部では、12日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■舞鶴市□大雨警報【発表】・浸水12日夕方にかけて警戒1時間最大雨量40mm