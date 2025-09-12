12日は災害発生時の「食」について考えます。大きな災害にも対応できる街づくりを目指して、12日に東京・お台場のフジテレビで近隣企業とも連携したたき出しイベント「お台場たき出しプロジェクト」が開催されました。フジテレビの備蓄品や備蓄食を使い食事を提供する訓練として、今回はカレー500食と豚汁250食を作ります。準備の段階から東京・港区の職員やお台場周辺の企業、そしてフジテレビのアナウンサーも参加しました。今回