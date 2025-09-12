クロエ〈アトリエ デ フルール〉から、シダーの新たな魅力を描き出す限定フレグランス「シダー オードパルファム」が2025年11月5日（水）に登場します。50ml 18,700円（税込）の特別な一本は、木の温もりを軽やかに表現しつつ、エレガンスを纏う香り。アーティスト、アンヌ＝ソフィー・バレによる限定デザインボトルも魅力的で、香りとともに美しく飾れるアイテムです。 シダーが奏で