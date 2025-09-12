2025年に新疆ウイグル自治区から上海市へのグリーン電力送電総量が20億キロワット時（kWh）を突破し、21億8000万kWhに達した。取引量は過去最高を記録したことが9日、新疆電力取引センターへの取材で分かった。これは新疆と上海の両地域がエネルギー分野での協力において達成した大きなブレークスルーだけでなく、中国のグリーンエネルギーの地域間供給における顕著な成果も示している。中国新聞網が伝えた。中国の新エネルギー資