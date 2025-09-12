Image: Apple 目線とかさ、顔の角度とかさ、大事だもん。つい先日発表された、iPhone 17シリーズ。普段からiPhoneで写真を撮りまくる筆者にブッささったのが、メインカメラ…ではなくインカメラの進化です。セルフィー（自撮り）に革命が起こりそうな機能がやってきました！ iPhoneを動かさずにタテヨコ操れる Image: Apple