民放公式テレビ配信サービス・TVer（ティーバー）は、PlayStation 5に対応を開始したことを発表した。 （関連：PlayStationの歴代コントローラーがマスコットに懐かしすぎるサウンド再生機能付きでガシャポンに登場） TVerは、民放各局が制作したテレビコンテンツを無料で見られるサービスだ。番組の見逃し配信をはじめ、ローカル局や過去に話題になったアーカイブ作品も