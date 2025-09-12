福岡ソフトバンクは12日、8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により甚大な被害を受けた熊本県や鹿児島県などの被災地支援のため、福岡ソフトバンクから100万円、選手会から100万円の計200万円の義援金を寄付すると発表した。福岡県共同募金会を通じて、義援金として寄付する。