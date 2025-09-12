静岡県沼津市の高校生が開発した体験キットを使い、静岡県伊東市の小学生が8月30日、楽しみながら命の大切さを学びました。 【動画】魚と植物を同時に育てる「アクアポニックス」 高校生開発のキットで小学生が命の大切さ学ぶ＝静岡・伊東市 沼津商業高校の生徒が開発したのは、「アクアポニックス」という魚と植物を同時に育てる循環型の栽培方法を手軽に体験できるキットです。身近な体験を通じて命のつながりを学ぶことを目的