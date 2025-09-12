静岡県内の中小企業を対象にDX＝デジタルトランスフォーメーションの推進を目指したセミナーが9月4日に静岡商工会議所で開かれました。 【写真を見る】「データ化で見えたものをどう判断。当たり前疑うこと大事」DX推進で中小企業対象にセミナー＝静岡市 セミナーには、市内の中小企業の経営者やIT部門の責任者など約100人が参加しました。 講師にはDX化に先駆けて取り組み、経済産業省の