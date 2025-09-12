北海道千歳市清水町3丁目で2025年9月12日、車2台が衝突する事故がありました。午前10時前、「車同士がぶつかっている」と110番通報がありました。 警察によりますと、この事故によるけが人はいません。現場は片側1車線で、通りかかった人によりますと、道が混んでいて「どうしたのかなと思ったら車が斜めになっていた」ということです。