１１日からの大雨で広島市などに一時、避難指示が出されたほか、庄原市では土砂崩れで国道が通行止めになっています。 「午前４時、雷が光っています」 県によりますと、１１日夜からの大雨で、県内１１地点で避難指示が出されました。午前４時には広島市と庄原市の３万８千世帯約８万人が対象となり、最大で８１人が自治体が開設した避難所に避難したということです。 「中区の歩道です。大きな水たまりができています」 避難