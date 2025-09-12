京都府京丹波町では、丹波ワインの仕込み作業が始まっています。たわわに実ったブドウ。約６ヘクタールの畑で４８品種のブドウが栽培されている京丹波町のワイナリーでは、ワインの仕込み作業が最盛期を迎えています。ひと房ずつ丁寧に摘み取られたブドウは、機械で果汁をしぼり、長いものは半年かけてじっくり発酵させます。今年は猛暑が功を奏してか、ブドウの糖度が高いということで、ワインの質にも期待がかかります。