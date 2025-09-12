７年前、大阪府羽曳野市で男性を殺害した罪に問われ、一貫して無罪を主張してきた男の控訴審判決で、大阪高裁は控訴を棄却しました。１審判決によりますと山本孝被告（４９）は２０１８年、羽曳野市の路上で藤井寺市の会社員・平山喬司さん（当時６４）をすれ違いざまに刃物で刺し、殺害しました。山本被告側は一貫して殺害を否認し無罪を主張していますが、検察は、直接的な証拠の少ない中、状況証拠を積み上げ、１審の大阪