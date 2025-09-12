万博開幕から１５３日、残り１か月となった９月１２日。画像は午後０時半ごろの大阪メトロ・夢洲駅の利用者が集まる東ゲートですが、朝と同じような長蛇の列ができていました。きょうの大阪の予想最高気温は３３℃となっていて、きょうも日傘をさして並ぶ様子がみられました。きょうは「大変混雑」する予想で、東ゲートは午前中入場枠無し、西ゲートは終日入場枠無しです。博覧会協会は、「万博は会期末にかけて大変混雑する見込み